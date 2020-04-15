توقعات متشائمة لأكبر دول العالم.. 5.9% انكماشا بأميركا

تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة أمس إلى انكماش اقتصاد الولايات المتحدة في 2020 بـ 5.9%، ونمو 4.7% في 2021.

وتوقع نمو اقتصاد الصين بـ 1.2%، وفي 2021 نمو 9.2%، فيما يتوقع انكماش اقتصاد اليابان بـ 5.2%، مع نمو 3% العام المقبل.

وتوقع انكماش اقتصاد ألمانيا بـ 7% العام الجاري، ونمو 5.2% العام المقبل، كما توقع انكماش اقتصاد إنجلترا 6.5% العام الجاري، ونمو 4% العام المقبل.

وفي فرنسا، توقع الصندوق انكماش اقتصادها بـ 7.2% العام الجاري، ونمو 4.5% العام المقبل. ويتوقع نموا قدره 1.9% لاقتصاد الصين العام الجاري، و7.4% نموا العام المقبل.

ويرى الصندوق أن إيطاليا ستتعرض لانكماشا قدره 9.1% في 2020، ونموا قدره 4.8% في 2021، وتواجه البرازيل انكماشا 5.3% العام الجاري، مع نمو قدره 2.9% العام المقبل. فيما تواجه كندا انكماشا بـ 6.2%، ونموا قدره 4.2%.