من يفوز بين عمالقة أوبك+ بالحصص السوقية؟

- السعودية تتصدر اللائحة بعد تخفيض أرامكو لأسعار خامها

- السعودية عززت مبيعاتها من الخام إلى الهند لتتفوق على العراق

- السعودية صدّرت 1.1 مليون برميل يوميا إلى الهند في أبريل

- الصادرات النفطية السعودية إلى الهند هي الأعلى منذ 3 سنوات

- السعودية ضاعفت صادراتها من الخام إلى الصين في أبريل

- السعودية صدّرت 2.2 مليون برميل يوميا إلى الصين في أبريل

- الصادرات النفطية السعودية إلى الصين هي الأعلى منذ 2017

- السعودية صدّرت مليون برميل يوميا إلى أميركا في أبريل

- الصادرات النفطية السعودية إلى أميركا هي الأعلى منذ أغسطس 2018