من يفوز بين عمالقة أوبك+ بالحصص السوقية؟
- السعودية تتصدر اللائحة بعد تخفيض أرامكو لأسعار خامها
- السعودية عززت مبيعاتها من الخام إلى الهند لتتفوق على العراق
- السعودية صدّرت 1.1 مليون برميل يوميا إلى الهند في أبريل
- الصادرات النفطية السعودية إلى الهند هي الأعلى منذ 3 سنوات
- السعودية ضاعفت صادراتها من الخام إلى الصين في أبريل
- السعودية صدّرت 2.2 مليون برميل يوميا إلى الصين في أبريل
- الصادرات النفطية السعودية إلى الصين هي الأعلى منذ 2017
- السعودية صدّرت مليون برميل يوميا إلى أميركا في أبريل
- الصادرات النفطية السعودية إلى أميركا هي الأعلى منذ أغسطس 2018