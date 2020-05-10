وزارة النقل للعربية: 200 ألف سعودي يعملون بمجال النقل التشاركي

قال نائب الرئيس المساعد للتنمية وجودة النقل البري، في السعودية عبدالمجيد الطاسان، إن العاملين في مجال النقل التشاركي يقارب عددهم 200 ألف سعودي.

وأضاف أن المبادرة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا تشمل من تأثروا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق على تفعيل مبادرة لدعم المواطنين العاملين بدوام كامل في نشاط توجيه المركبات، من خلال مخصصات شهرية تماثل الحد الأدنى لرواتب السعوديين، ولمدة ثلاثة أشهر.

كما وافق الملك على مبادرة تمديد العمر التشغيلي لحافلات النقل العام من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً. وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات على تقليل الأثر المالي للأزمة الحالية وكذلك تقليل تكاليف استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل.