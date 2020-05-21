ما هي إجراءات المطارات وشركات الطيران لمكافحة كورونا؟

تتخذ العديد من دول العالم محاذير وإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا في المطارات والطائرات، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها ما يلي:

الولايات المتحدة

لا توجد تدابير مفروضة من قبل الحكومة الفيدرالية

زيادة التباعد في طوابير نقاط التفتيش الأمنية

قياس درجة الحرارة في المطارات

شركات الطيران تفرض استخدام الأقنعة

تحديد عدد المقاعد المبيعة أو إبقاء المقاعد الوسطى فارغة



الاتحاد الأوروبي وبريطانيا



المفوضية الأوروبية وضعت قواعد إرشادية لشركات الطيران والمطارات

إلزام الركاب بارتداء الأقنعة

إعادة تنظيم النقاط الرئيسية في المطارات لتجنب الازدحام

توصية المسافرين بالحركة عند الضرورة فقط في المقصورة



الصين

تهوية إضافية وتعقيم الطائرات والمطارات

إلزام المسافرين بتعبئة تصريح صحة إلكتروني قبل السفر

قياس درجة الحرارة في المطارات وارتداء الأقنعة

اليابان

الإعلان خلال الرحلات عن التدابير الصحية وتوزيع بطاقات حول الحفاظ على السلامة وإجراء استبيانات

إلزام موظفي المطارات بارتداء الأقنعة لكنها ليست إلزامية للمسافرين

لا تعليمات حول إبقاء المقعد الأوسط فارغًا

كوريا الجنوبية

زيادة التباعد في طوابير المطار وتوفير معقم اليدين

قياس درجة الحرارة في المطارات

إلزام المسافرين باستخدام الأقنعة باستتثناء الأطفال دون سن العامين

جلوس الركاب متباعدين عن بعضهم قدر الإمكان



ماليزيا

الحكومة ألزمت شركات الطيران ببيع نصف سعة الطائرة كحد أقصى

إلزام المسافرين باستخدام الأقنعة وفرض التباعد في طوابير المطار بمتر على الأقل



تايلاند

إبقاء مقعد فارغ على الأقل بين كل مسافر على الطائرة

إلزام المسافرين باستخدام الأقنعة

لن يتم تقديم أي أطعمة ومشروبات ومنع الأكل والشرب كليا