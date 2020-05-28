ما الدول الأوروبية الأكثر استفادة من حزمة الـ 750 مليار يورو؟ 

قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية إن خطة المساعدات التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقرارها بقيمة 750 مليار يورو، ستساهم بصورة كبيرة في إنعاش اقتصاد دول القارة.

أوضح في حديثه مع قناة العربية أن الحزمة قد تستغرق أسابيع من النقاشات لإقرارها.

وأشار إلى أن الحزمة تتضمن الدعم المباشر لمساعدة الدول المتأثرة من فيروس كورونا لانتعاش اقتصادها خاصة الدول التي تعتمد على قطاعات السفر والسياحة.

وأوضح أن للحزمة أيضا أهدافا غير مباشرة وهي تقوية الروابط بين دول الاتحاد الأوروبي والهدف منها تهدئة بعض الدول حتى لا تتسبب في عدم تصاعد النزعات الانفصالية من الاتحاد.