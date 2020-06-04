هل ينقذ فيروس كورونا ملياردير "سامسونغ"؟

لعب قائد ووريث شركة سامسونغ الكورية لي جاي يونغ دورا بارزا في الحرب التي شنتها شركات التكنولوجيا ضد جائحة فيروس كورونا، إذ يعتبر من اللاعبين الرئيسيين في أنجح حملات احتواء الفيروس في آسيا.

فمنذ مارس الماضي، أرسلت سامسونغ أطباءها إلى المناطق الكورية المتضررة بشدة بكورونا وقدمت مساعدات بقيمة 39 مليون دولار تقريبًا على مستوى العالم لمكافحة الفيروس.

إلا أن النجاح الذي حققه لي جاي يونغ في الفترة الأخيرة يأتي بالتأكيد في توقيت لا يصب في مصلحته، إذ قدم المدعون الكوريون الجنوبيون مذكرة توقيف ضده لخرق قوانين سوق رأس المال المحلية.

واتهمت السلطات نائب رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ بارتكاب معاملات احتيالية والتلاعب بأسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي خلال اندماج شركتي سامسونغ وشيل انتدستريز في عام 2015.

ومن المتوقع أن يواجه لي جاي يونغ في المحاكمة الحالية عقوبة السجن لسنوات عدة. فهل ينقذ فيروس كورونا ملياردير سامسونغ؟