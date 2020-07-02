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هل إنتاجية الموظفين من المنزل مثالية؟.. استطلاع "العربية" يجيب

المصدر: دبي - العربية.نت
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مع عودة الموظفين الجزئية إلى مكاتبهم، طرحت "العربية" أسئلة على الموظفين والمديرين لمعرفة مدى رضائهم عن التجربة.

كلمات دالّة

#عمل, #فيروس, #كورونا, #المنزل, #استطلاع_العربية

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