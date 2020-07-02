هل إنتاجية الموظفين من المنزل مثالية؟.. استطلاع "العربية" يجيب آخر تحديث: الخميس 11 ذو القعدة 1441 هـ - 02 يوليو 2020 KSA 15:26 - GMT 12:26 تارخ النشر: الخميس 11 ذو القعدة 1441 هـ - 02 يوليو 2020 KSA 15:03 - GMT 12:03 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل إنتاجية الموظفين من المنزل مثالية؟.. استطلاع "العربية" يجيب PDF اطبع حجم الخط مع عودة الموظفين الجزئية إلى مكاتبهم، طرحت "العربية" أسئلة على الموظفين والمديرين لمعرفة مدى رضائهم عن التجربة. كلمات دالّة #عمل, #فيروس, #كورونا, #المنزل, #استطلاع_العربية