كيف تفاعلت شركات التكنولوجيا الناشئة مع كورونا؟

استفادت شركات التكنولوجيا المختلفة من جائحة كورونا وبقاء الناس في منازلهم، خاصة شركات التسوق الإلكتروني وتطبيقات المحادثة عبر الفيديو.

ويطرح البعض تساؤلا حول ما إذا كان هذا ينطبق على شركات الـstartups المختصة بالتكنولوجيا؟ أم أنها عانت بسبب صغر حجمها وهيمنة الشركات الكبرى على السوق؟ وهل استفادت من الدعم الحكومي المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

يقول خلدون طبازة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة iMENA Group إن العام الحالي شهد زيادة في حجم الاستثمار بالشركات الناشئة 35%.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على المستثمرين المهتمين بالقطاع فقط، بل توسع ليشمل عددا من المستثمرين التقليديين مثل الصناديق السيادية.

ولفت إلى أن العقارات والتجزئة كقطاعات استثمارية نضبت الفرص فيها، إلا أن الاستثمار في الشركات الناشئة يظل ذا عوائد عالية ومخاطر عالية.

وقال "بالرغم من ذلك إلا أنه يوجد عدد من شركات الإنترنت في المنطقة وصلت لمستوى النمو والآن تركز على التوسع في الربحية".