هذه أبرز خيارات الحكومة الكويتية لتمويل عجز الميزانية

تشهد الكويت نقاشاً حول السبيل الأفضل لتمويل عجز الميزانية، وسط المعارضة النيابية للاقتراض، في بلاد لديها أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم.

وفيما طلبت الحكومة من البرلمان رفع سقف الدين العام بمقدار عشرين مليار دينار، قال مصدر حكومي إنه يتم دراسة تحويل بعض الأصول غير السائلة من صندوق الاحتياطي العام للدولة إلى احتياطي الأجيال القادمة، للحصول في مقابلها على سيولة لتمويل عجز الميزانية العامة.

وأضاف المصدر أن هذا الحل هو أقرب للتحقق ويمكن أن يتم سريعا لأنه يحتاج فقط إلى خطوات إجرائية حتى يتم تنفيذه عن طريق الهيئة العامة للاستثمار ولا يحتاج موافقة البرلمان. مبينا أن الجهات الحكومية تنظر حاليا في هذه الإجراءات.

وقالت صفاء الهاشم، رئيسة اللجنة الاقتصادية والمالية البرلمانية إن صندوق الاحتياطي العام تم استنفاذه ولم يتبقَ منه سوى 1.1 مليار دينار ما يعادل نحو 3.6 مليار دولار.

وقالت الدكتورة أماني بورسلي أستاذ التمويل في جامعة الكويت إن البديل الأول أمام الحكومة الكويتية هو رفع سقف الدين، وهذا الخيار قيد الإقرار من مجلس الأمة وقد يتم إقراره.

وأضافت أنه توجد هناك بدائل إضافية، من بينها قيام صندوق الأجيال القادمة بشراء بعض الأصول من صندوق الاحتياطي العام.