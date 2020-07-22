معهد حوكمة الموارد الطبيعية: الخوف يؤثر في الطلب على النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات، بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وفي أول إيجاز صحافي بشأن التفشي منذ شهور، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن جائحة فيروس كورونا قد تزداد سوءا قبل أن تتحسن، في أول إقرار في الآونة الأخيرة بتفشي المشكلة.

وفي مقابلة مع "العربية" قالت لوري هايتيان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن أسواق النفط لا تزال تتعرض للضغط بفعل تفشي فيروس كورونا وعدم التوصل إلى لقاح حتى الآن.

وأضافت أن المخاوف ستظل موجودة حتى التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وهذا ما سيؤثر على الطلب على النفط، وبالتالي على الأسعار.

وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.