ماذا قال رئيس أرامكو عن أرباح الشركة في الربع الثاني؟

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، تعليقا على صدور نتائج أرامكو في الربع الثاني من 2020، إنه رغم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، مضت أرامكو السعودية قُدُمًا في تحقيق مستويات قياسية في أنشطة أعمالها مثبتةً بذلك مرونتها وموثوقيتها، وفي نفس الوقت، الحرص على سلامة وصحة العاملين فيها.

وأضاف الناصر في مقابلة خاصة مع "العربية" أن جائحة كورونا تسببت في أكبر أزمة اقتصادية على مستوى العالم، للمئة سنة الماضية، موضحا أن كل القطاعات تأثرت بشكل كبير ومنها قطاع الطاقة، والذي شهد في أوائل الربع الثاني 2020 انخفاض الطلب عل النفط من 100 مليون برميل يومياً في بداية العام 2020 إلى 75 مليون برميل يومياً في بداية الربع الثاني من نفس العام، وهذا يمثل انخفاضا يصل إلى 25 مليون برميل يومياً.

وقال إن أرامكو نجحت في رفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل يومياً في الشهر الرابع من السنة الحالية، ثم انخفض الإنتاج، مشيداً بقدرة الشركة وموظفيها على خفض التكاليف والمحافظة على السلامة والبيئة خلال فترة الجائحة، مؤكداً أن النفط سيظل يشكل الجزء الأساسي لمزيج الطاقة بالعالم، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية.