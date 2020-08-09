ما هي توقعات المحللين لإدراج "شمال الزور" في بورصة الكويت؟

توقع عيد الشهري مدير عام الأجيال القادمة للاستشارات، أن يكون أكبر أحجام تداول لأسهم شمال الزور في بورصة الكويت خلال اليوم الأول.

وأضاف أن سعر السهم سيكون هابطا مع بداية إدراجه ثم يبدأ في الصعود.

وأعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، السبت، عن حصولها على موافقة بورصة الكويت لإدراج أسهمها في السوق الأول اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس الجاري.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إنها باتت أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة حسام الرومي قوله، إن إدراج الشركة في بورصة الكويت يزيد من تنوع السوق ويضيف إلى جاذبيته للمستثمر المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الرومي أن خطوة الإدراج مثال حي على قدرة القطاع الخاص على تولي زمام المبادرة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار "مستشار الإدراج" فيصل الحمد وفق البيان، إن مشروع شمال الزور الأولى للطاقة والمياه أتاح فرصة استثنائية للمواطنين للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالكويت وذلك ليس لكونها تعمل بقطاع المنافع فحسب بل لأن إيراداتها مستقبلية.