المستثمرون "يتهافتون" على الذهب والسندات على حساب الأسهم

أظهر التقرير الأسبوعي لتدفقات الصناديق لبنك أوف أميركا، تدافع المستثمرين إلى السيولة والذهب بالإضافة إلى السندات عالية التصنيف على حساب الأسهم.

وأدت المخاوف من التوصل إلى حزمة إنقاذ مالية أميركية إلى خروج 7.4 مليار دولار من صناديق الأسهم على مدى الأسبوع الماضي، حيث سجلت صناديق الأسهم الأميركية تخارجا بـ6.5 مليار وهو الأعلى منذ ستة أسابيع.

في غضون ذلك، جذبت السندات عالية التصنيف ما يقارب 15 مليار دولار مع اقتداء المستثمرين بالبنوك المركزية التي تبلغ مشترياتها من السندات ملياري دولار في الساعة، بحسب بنك أوف أميركا.

وخسر الذهب أكثر من 2%، الجمعة، موقفا سلسلة مكاسب غير مسبوقة، وذلك بعد تقرير مقبول عن الوظائف في الولايات المتحدة دعم الدولار، لكن تدهور أوضاع الجائحة أبقى الأسعار على مسار تحقيق أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في نحو عشر سنوات.

وبعد أن سجل السعر الفوري للذهب مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2072.50 دولار للأوقية (الأونصة)، كان بحلول الساعة 1846 بتوقيت غرينتش منخفضا 1.4% إلى 2033.89 دولار. وزاد 3% منذ بداية الأسبوع فيما ستصبح مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي.

وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة بانخفاض 2% لتسجل 2028 دولارا للأونصة.

وانتعش الدولار من قاع عامين بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية غير الزراعية زادت 1.763 مليون في يوليو تموز مقابل زيادة قياسية عند 4.971 مليون في يونيو حزيران، وبسبب تجدد التوتر الأميركي الصيني.