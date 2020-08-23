كيف تتصرف أميركا تجاه أسعار النفط؟ آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 14:33 - GMT 11:33 تارخ النشر: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 13:53 - GMT 10:53 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف تتصرف أميركا تجاه أسعار النفط؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، للحديث حول تطورات أسواق النفط العالمية. إقرأ أيضاً جلسة متقلبة في أوروبا مع عودة المخاوف من كورونا 11:47 GMT إقرأ أيضاً ما هي الشركات التابعة والشقيقة لمجموعة "GFH"؟ 11:50 GMT