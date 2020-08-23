عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات غداء عمل

كيف تتصرف أميركا تجاه أسعار النفط؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

مقابلة مع العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، جعفر الطائي، للحديث حول تطورات أسواق النفط العالمية.

إقرأ أيضاً جلسة متقلبة في أوروبا مع عودة المخاوف من كورونا جلسة متقلبة في أوروبا مع عودة المخاوف من كورونا 11:47 GMT
إقرأ أيضاً ما هي الشركات التابعة والشقيقة لمجموعة "GFH"؟ ما هي الشركات التابعة والشقيقة لمجموعة "GFH"؟ 11:50 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر