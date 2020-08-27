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بعد 3 أشهر من تعيينه.. "كيفن ماير" يغادر "تيك توك"

المصدر: دبي - العربية.نت
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غادر "كيفن ماير" "تيك توك" و"بايت دانس" بعد 3 أشهر فقط على تعيينه. وجاءت استقالة "كيفن ماير" من "تيك توك" وسط تصاعد توتر أميركي صيني.

وخلال الفترة من يونيو 2020 حتى 26 أغسطس 2020، شغل "ماير" منصب الرئيس التنفيذي لـ "تيك توك" ، والرئيس التنفيذي للعمليات في "بايت دانس".

وقبل انضمامه لـ "تيك توك" ، عمل "ماير" في "والت ديزني" لأكثر من 27 عاما.

"وقال كيفن ماير - الرئيس التنفيذي السابق لـ "تيك توك": "سلسلة من التغييرات الهيكلية في "تيك توك" دفعتني للاستقالة.. قراري بمغادرة "تيك توك" يأتي بعد أن تغيرت البيئة السياسية بشكل حاد"

كلمات دالّة

#أمريكا, #الصين, #تيك توك
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