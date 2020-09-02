أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية
شركة Kernel
العمل على طريقة لقياس وتحفيز النبضات الكهربائية للعديد من الخلايا العصبية في وقت واحد.
سيتم استخدام التكنولوجيا سريريًا لأمراض مثل الاكتئاب أو مرض الزهايمر.
أهم المستثمرين
Bryan Johnson
Eldridge
الاستثمارات تبلغ 153 مليون دولار
شركة Dreem
طورت جهازًا يمكن ارتداؤه لمراقبة الدماغ خلال النوم ومُثبت على الرأس.
يثبت الجهاز على الرأس ويستخدم أقطاب تخطيط كهربية الدماغ لمراقبة وتحليل نشاط الدماغ أثناء النوم.
أهم المستثمرين
Innovation Commission 2030, Laurent Alexandre
MAIF Avenir
Xavier Niel
الاستثمارات تبلغ 57.5 مليون دولار
شركة Thync
تستخدم التحفيز العصبي لمكافحة التوتر وتعزيز النوم بشكل أفضل.
يرسل الجهاز نبضات كهربائية خفيفة إلى دماغ المستخدم بهدف تعزيز كفاءة التدريب البدني
زيادة القوة والقدرة على التحمل وتعزيز ذاكرة العضلات
أهم المستثمرين
Andreessen Horowitz
شركة Halo Neuroscience
أهم المستثمرين
Andreressn Horowitz
ux Capital
Jazz Venture Partners
Xfund
الاستثمارات تبلغ 25 مليون دولار
شركة Synchron
تعمل على جهاز يزرع في الدماغ يهدف إلى توفير طريقة آمنة للمرضى المشلولين للتحكم مباشرة عبر الدماغ بالأجهزة المساعدة على الحركة.
أهم المستثمرين
DARPA
وزارة الدفاع الأميركية
Neuro Technology Investors
الاستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار