أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية

شركة Kernel

العمل على طريقة لقياس وتحفيز النبضات الكهربائية للعديد من الخلايا العصبية في وقت واحد.

سيتم استخدام التكنولوجيا سريريًا لأمراض مثل الاكتئاب أو مرض الزهايمر.

أهم المستثمرين

Bryan Johnson

Eldridge

الاستثمارات تبلغ 153 مليون دولار

شركة Dreem

طورت جهازًا يمكن ارتداؤه لمراقبة الدماغ خلال النوم ومُثبت على الرأس.

يثبت الجهاز على الرأس ويستخدم أقطاب تخطيط كهربية الدماغ لمراقبة وتحليل نشاط الدماغ أثناء النوم.

أهم المستثمرين

Innovation Commission 2030, Laurent Alexandre

MAIF Avenir

Xavier Niel

الاستثمارات تبلغ 57.5 مليون دولار

شركة Thync

تستخدم التحفيز العصبي لمكافحة التوتر وتعزيز النوم بشكل أفضل.

يرسل الجهاز نبضات كهربائية خفيفة إلى دماغ المستخدم بهدف تعزيز كفاءة التدريب البدني

زيادة القوة والقدرة على التحمل وتعزيز ذاكرة العضلات

أهم المستثمرين

Andreessen Horowitz

شركة Halo Neuroscience

أهم المستثمرين

Andreressn Horowitz

ux Capital

Jazz Venture Partners

Xfund

الاستثمارات تبلغ 25 مليون دولار

شركة Synchron

تعمل على جهاز يزرع في الدماغ يهدف إلى توفير طريقة آمنة للمرضى المشلولين للتحكم مباشرة عبر الدماغ بالأجهزة المساعدة على الحركة.

أهم المستثمرين

DARPA

وزارة الدفاع الأميركية

Neuro Technology Investors

الاستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار