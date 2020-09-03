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لماذا يتم اللجوء إلى بناء سجل الأوامر المسرع؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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ما هي عملية بناء سجل الأوامر المسرع؟

هي عملية تتم في أقل من 48 ساعة، حيث تعتبر آلية لتحديد السعر المناسب للسهم لضمان وجود مشترين لكمية الأسهم المطروحة للبيع.

بعد تحديد السعر يتم تنفيذ الصفقة لصالح المكتتبين بهذه الأسهم عبر صفقات خاصة في البورصة.

هذه العملية تسمح للبائع بالتحك مفي عملية بيع كامل الكمية بسعر موحد وخلال فترة قصيرة.

لماذا اللجوء إلى بناء سجل الأوامر المسرع؟

تفادي إثارة هلع في السوق عند عرض كمية كبيرة من أسهم شركة مدرجة للبيع.

تفادي الضغط على سعر السهم في السوق.

السيولة اليومية على السهم غير كافية لتنفيذ الصفقة خلال أيام قليلة.

كلمات دالّة

#سجل بناء الأوامر المسرع, #عملية بناء سجل الأوامر
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