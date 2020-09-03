هذه الأسباب وراء صفقة بيع 1.5% من أسهم ساب؟

قال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital، إن حصة "Natwest Markets" و"Banco Santander" في البنك السعودي البريطاني "ساب"، كانت موجودة قبل اندماج بين بنك ساب والبنك الأول، وكان للبنكين حصة استراتيجية في البنك السعودي الهولندي عن طريق "بي إن أمرو".

وأوضح أن الانكشاف على السوق السعودي قد لا تتناسب مع استراتيجية البنكين بشكل عام، إما أن يكون لديهم رغبة في التركيز في سوقهم المحلي.

وقام كل من "Natwest Markets" و"Banco Santander" ببيع حصة 1.5% في البنك السعودي البريطاني "ساب" بمبلغ قدره 200 مليون دولار، إذ تم بيع 31 مليون سهم بسعر 24.24 ريال للسهم وبخصم 9.7% عن آخر سعر تداول له عند 26.85 ريال يوم أمس.

وقد قام كل من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" العربية السعودية، بدور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء في عملية بناء سجل أوامر مسرعة لبيع الحصة لصالح مستثمرين نهائيين.

إشارة إلى أنه سيتم تنفيذ بيع وشراء الأسهم مع كل مستثمر تم التخصيص له من خلال صفقات خاصة خلال جلسة التداول اليوم.

وبحسب شروط الصفقة، يتعهد "نات ويست ماركتس" و"بنكو سانتاندير" بعدم التصرف في أي أسهم متبقية يمتلكانها في الشركة لمدة لا تقل عن 90 يوماً.