كيف تنظر "بلتون فاينانشال" لأداء قطاع البنوك في مصر؟

قال أبانوب مجدي، محلل أول قطاع البنوك في بلتون فاينانشال، إن البنوك المصرية تركز على الدين الحكومي وهذا له هامش سلبي فيما يتعلق بارتفاع التكلفة الضريبية.

وأضاف أن هذه الخطوة لها أثر سلبي على الأرباح، إلا أن هذه البنوك تحمي نفسها من الأثر السلبي لجودة الأصول في ظل أثر أزمة كورونا.

ولفت إلى أن بعض البنوك زادت من حجم مخصصاتها التحوطية في النصف الأول، وهذا الأمر تباينت فيه البنوك.

وقال "قد نرى مخصصات كبيرة جدا في الربع الرابع تقوم بها بعض البنوك خاصة تلك التي لم تتحوط عبر تجنيب مخصصات".

وفي سياق متصل، رفعت البنوك العامة في مصر استثماراتها في أذون الخزانة المحلية من 240 مليار جنيه في فبراير الماضي إلى 459 مليار جنيه في يونيو، كما زادت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 343 مليار جنيه مقابل 316 مليار جنيه.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها السنوي عن مصر، إن تصنيف فاعلية السياسات النقدية والاقتصادية عند BA يعكس قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار والتي أفسحت المجال أمام البنك المركزي لخفض الفائدة 3% منتصف مارس لتعزيز استجابته في مواجهة كورونا.