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فرنسا.. مجلس إدارة Engie يشهد تصويتا مثيرا بشأن "سويز"

المصدر: دبي - العربية.نت
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تصويت مثير شهده مجلس إدارة Engie في فرنسا للموافقة على العرض المقدّم من شركة Veolia لشراء 30% من أسهم منافستها في قطاع إدارة النفايات والمياه "سويز"، في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليار يورو (4.1 مليار دولار) أو 18 يورو للسهم.

جاء التصويت لصالح إتمام الصفقة على الرغم من تصويت ممثلي الحكومة في مجلس إدارة Engie ضدها، خصوصا أن الصفقة ستمكّن Veolia من تقديم عرض استحواذ شامل على كامل الأسهم المتبقية بالسعر نفسه، أي 18 يورو للسهم، بما يقيّم Suez بقيمة 11.2 مليار يورو.

وتعارض Suez أيضا الصفقة، وتعتبرها عدائية من منافستها.

كلمات دالّة

#فيوليا, #سويرز, #شركة فيوليا
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