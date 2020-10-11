عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات غداء عمل

10 ملايين مستخدم ضخوا 10 مليارات تمهيدا لاكتتاب Ant Group

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

جمعت خمس صناديق استثمار نحو عشرة مليارات دولار خلال أيام معدودة، بغرض ضخها في اكتتاب Ant Group المرتقب خلال أكتوبر الجاري، وذلك رغم تهديدات الرئيس الأميركي ترمب بفرض عقوبات على الشركة.

وضخ نحو عشرة ملايين مستثمر الأموال من خلال منصة Alipay الرقمية، في صناديق الاستثمار الخمس التي أطلقت منذ أسبوعين، والتي تهدف إلى استثمار 10%، من أصولها في أسهم Ant Group.

وتسعى الشركة التابعة لمجموعة "علي بابا" إلى جمع 35 مليار دولار من خلال اكتتابها المزدوج في بورصتي هونغ كونغ وSTAR Market في شنغهاي.

ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب الأكبر عالميا على الإطلاق.

كلمات دالّة

#آنت جروب
إقرأ أيضاً من هم أبرز شركاء B20 في 2020؟ من هم أبرز شركاء B20 في 2020؟ 11:44 GMT
إقرأ أيضاً اندماج الأهلي التجاري وسامبا يحقق وفورات سنوية 800 مليون ريال اندماج الأهلي التجاري وسامبا يحقق وفورات سنوية 800 مليون ريال 12:53 GMT

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر