10 ملايين مستخدم ضخوا 10 مليارات تمهيدا لاكتتاب Ant Group

جمعت خمس صناديق استثمار نحو عشرة مليارات دولار خلال أيام معدودة، بغرض ضخها في اكتتاب Ant Group المرتقب خلال أكتوبر الجاري، وذلك رغم تهديدات الرئيس الأميركي ترمب بفرض عقوبات على الشركة.

وضخ نحو عشرة ملايين مستثمر الأموال من خلال منصة Alipay الرقمية، في صناديق الاستثمار الخمس التي أطلقت منذ أسبوعين، والتي تهدف إلى استثمار 10%، من أصولها في أسهم Ant Group.

وتسعى الشركة التابعة لمجموعة "علي بابا" إلى جمع 35 مليار دولار من خلال اكتتابها المزدوج في بورصتي هونغ كونغ وSTAR Market في شنغهاي.

ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب الأكبر عالميا على الإطلاق.