Plus VC: نركز على الشركات الناشئة بالمنطقة بمراحل البداية

أعلن اليوم، الاثنين، عن تأسيس صندوق "بلس في سي" “Plus Venture Capital (+ VC)” والمتخصص في الاستثمار المخاطر أو المغامر برأس المال بقيمة 60 مليون دولار بهدف الاستثمار في 120 شركة ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط الطفرة التي يشهدها اللجوء إلى الحلول التكنولوجية مدفوعا بجائحة كورونا.

وقال حسن حيدر الشريك الإداري في plus VC في مقابلة مع قناة "العربية"، نستهدف الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، وعادة ما تكون الشركات التي نستثنر فيها في بداياتها.

وأشار إلى أن الصندوق يستثمرفي أسواق الشرق الأوسط العربية وفي رواد أعمال عرب في أي مكان في العالم.وسيعمل الصندوق من خلال مكاتبه في كل من السعودية، مملكة البحرين ودولة الإمارات ومصر. وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في أهم القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا التعليمة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمحتوى والتجارة الإلكترونية، وذلك في الوقت الذي يقول فيه مديرو الصناديق الاستثمارية إن رأس المال "بالكاد يواكب وتيرة الابتكار في الشرق الأوسط".