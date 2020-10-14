ATFX Global: حالة عدم اليقين ستستمر في الأسواق

قال مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets، رامي أبو زيد، في مقابلة مع "العربية"، الأسواق تعاني حاليا من حالة عدم اليقين، والتي من المتوقع أن تمتد خاصة وأننا بالقرب من الانتخابات الأميركية.

وأضاف "بالتالي ستظل شهية المخاطرة محدودة".

ولفت إلى قيام أكبر 5 مؤسسات بحثية في ألمانيا، بعملة دراسة جديدة حيث عادوا لتقييم مخاطر الانكماش، وجاءت النتائج أسوأ من التقرير السابق.

وأشار إلى توقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 5.2%، وتوقعوا نموا العام القادم بنسبة 4.7%.

وقال رامي أبو زيد "التحسن الذي شهدناه في الشهر القليلة الماضية يبدوا أنه انتعاش ما بعد الصدمة".