اختتمت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات القمة الافتراضية لاتحاد رواد الأعمال الشباب لدول مجموعة العشرين في 29 و30 أكتوبر الماضي.

شهدت القمة إقامة العديد من الجلسات النقاشية التي تتناول التحديات والمخاطر الحالية التي تؤثر على رواد الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على دعم الشباب، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير فهد بن منصور بن ناصر، رئيس اتحاد رواد الأعمال الشباب، إن أولويات الاتحاد يعمل على توفير الدعم لشبكة عالمية تضم آلاف الشباب في دول مجموعة العشرين لاقتراج حلول وتوصيات لرفعها في بيان ختامي لقادة الدول.

وأضاف "نعمل على جذب رأس المال والمنافسة عالميا وإقليميا عبر دعم الشركات الناشئة".