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أداء وول ستريت خلال فترة الحكم الأولى للرؤساء الأميركيين

الانتخابات الأميركية

أداء وول ستريت خلال فترة الحكم الأولى للرؤساء الأميركيين

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أداء مؤشر داو جونز خلال فترة الحكم الأولى للرؤساء الأميركيين

وارن هاردنج

فترة الحكم 1921-1923
ارتفع داو جونز 23%
قبل وفاته

كالفين كوليدج

فترة الحكم 1923-1929
ارتفع داو جونز 103%
في فترة حكمه الأولى

هربرت هوفر

فترة الحكم 1929 - 1933
تراجع داو جونز 82%

فرانكلين روزفلت

فترة الحكم 1933- 1945
ارتفع داو جونز 236%
في فترة عهده الأولى

هاري ترومان

فترة الحكم 1945-1953
ارتفع داو جونز 5%
في فترة عهده الأولى

دوايت إيزنهاور

فترة الحكم 1953-1961
ارتفع داو جونز 65%
في فترة حكمه الأولى

جون كينيدي

فترة الحكم 1961-1963
ارتفع داو جونز 16%
قبل اغتياله

ليندون جونسون

فترة الحكم 1962-1969
ارتفع داو جونز 17%
في فترة حكمه الأولى

ريتشارد نكسون

فترة الحكم 1969-1974
ارتفع داو جونز 6%
في فترة حكمه الأولى

جيرالد فورد

فترة الحكم 1974-1977
ارتفع داو جونز 40%

جيمي كارتر

فترة الحكم 1977-1981
تراجع داو جونز 1%

رونالد ريغان

فترة الحكم 1981-1989
ارتفع داو جونز 35%
في فترة حكمه الأولى

جورج بوش الأب

فترة الحكم 1989-1993
ارتفع داو جونز 41%

بيل كلينتون

فترة الحكم 1993-2001
ارتفع داو جونز 106%
في فترة حكمه الأولى

جورج بوش الابن

فترة الحكم 2001-2009
انخفض داو جونز 4%
في فترة حكمه الأولى

باراك أوباما

فترة الحكم 2009-2017
ارتفع داو جونز 73%
في فترة حكمه الأولى

دونالد ترمب

فترة الحكم 2017-2021
ارتفع داو جونز 40%

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