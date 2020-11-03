أداء وول ستريت خلال فترة الحكم الأولى للرؤساء الأميركيين
أداء مؤشر داو جونز خلال فترة الحكم الأولى للرؤساء الأميركيين
وارن هاردنج
فترة الحكم 1921-1923
ارتفع داو جونز 23%
قبل وفاته
كالفين كوليدج
فترة الحكم 1923-1929
ارتفع داو جونز 103%
في فترة حكمه الأولى
هربرت هوفر
فترة الحكم 1929 - 1933
تراجع داو جونز 82%
فرانكلين روزفلت
فترة الحكم 1933- 1945
ارتفع داو جونز 236%
في فترة عهده الأولى
هاري ترومان
فترة الحكم 1945-1953
ارتفع داو جونز 5%
في فترة عهده الأولى
دوايت إيزنهاور
فترة الحكم 1953-1961
ارتفع داو جونز 65%
في فترة حكمه الأولى
جون كينيدي
فترة الحكم 1961-1963
ارتفع داو جونز 16%
قبل اغتياله
ليندون جونسون
فترة الحكم 1962-1969
ارتفع داو جونز 17%
في فترة حكمه الأولى
ريتشارد نكسون
فترة الحكم 1969-1974
ارتفع داو جونز 6%
في فترة حكمه الأولى
جيرالد فورد
فترة الحكم 1974-1977
ارتفع داو جونز 40%
جيمي كارتر
فترة الحكم 1977-1981
تراجع داو جونز 1%
رونالد ريغان
فترة الحكم 1981-1989
ارتفع داو جونز 35%
في فترة حكمه الأولى
جورج بوش الأب
فترة الحكم 1989-1993
ارتفع داو جونز 41%
بيل كلينتون
فترة الحكم 1993-2001
ارتفع داو جونز 106%
في فترة حكمه الأولى
جورج بوش الابن
فترة الحكم 2001-2009
انخفض داو جونز 4%
في فترة حكمه الأولى
باراك أوباما
فترة الحكم 2009-2017
ارتفع داو جونز 73%
في فترة حكمه الأولى
دونالد ترمب
فترة الحكم 2017-2021
ارتفع داو جونز 40%