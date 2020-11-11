موجة الارتفاعات في الأسواق الأوروبية مستمرة، لكن قوة الجنيه الإسترليني تضغط على مؤشر فوتسي، نظرا للعلاقة العكسية بين الاثنين.

وتوقعت جولدمان ساكس ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأميركي إلى 3700 نقطة قبل نهاية العام، وأن يصل 4300 نقطة بنهاية 2021.