قال مستشار استثمار Bank of Singapore، كريم العيطة، إنه يجب على المستثمرين التوجه للأسهم ذات القيمة والتي تعتبر إيجابية على المدى الطويل.

وأضاف أنه في الصين توجد أسهم دورية أفضل من أسهم التكنولوجيا.

وقال "رئاسة بايدن إيجابية جدا لفيروس كورونا، وهو يأخذ المرض بجدية وبطريقة أفضل، وهذا ينعكس إيجابا على الأسواق".

وتوقع العيطة استمرار ضعف الدولار مقابل كل العملات في الفترة المقبلة، ولكن ليس بنفس قوة الضعف السابقة.

وأشار إلى أن عملات الأسواق الناشئة ستستفيد أكثر من خفض الفائدة على الدولار.