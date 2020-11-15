فسر العضو المنتدب بشركة "بلوم مصر لتداول الأوراق المالية"، محمد فتح الله، أسباب عدم تفاعل البورصة المصرية مع قرار المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 0.5%، خلال جلسة اليوم الأحد.

وقال فتح الله "ليست كل الشركات مقترضة، وبعض الشركات مودعة ولديها أموال في البنوك وبالتالي لا يمكن تعميم التأثير سواء إيجابا أو سلبا على كل الشركات".

وأضاف أنه لقياس التأثير فكل شركة لديها ظروف وأوضاع مختلفة عن الشركات الأخرى، من حيث تأثرها بقرار خفض الفائدة.

وأوضح أن التأثير المباشر يعود إلى مدى تقييم المستثمر لتأثير القرار على هذه الشركات.

ولفت إلى أنه مع انخفاض أسعار الفائدة من البنوك فإن تحويل الأموال من البنوك يستغرق بعض الوقت.