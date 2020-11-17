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طرح أرامكو من السندات يتلقى طلبات تفوق 20 مليار دولار

أرامكو

طرح أرامكو من السندات يتلقى طلبات تفوق 20 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة رويترز أن شركة أرامكو السعودية تلقت طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار لطرحها المرتقب للسندات الدولارية.

ومن المتوقع أن يشمل طرح السندات الدولارية خمس شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عاما، بحسب ظروف السوق.

واختارت "أرامكو" بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، يمكن للشركة جمع حوالي 6 مليارات دولار، وفقاً لشخصين مطلعين على الصفقة، فيما لم يرد مسؤولو الإعلام في أرامكو على الفور على طلبات "بلومبيرغ" للتعليق.

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