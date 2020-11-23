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باركليز: أوبك+ سترجئ زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر

أوبك بلس

باركليز: أوبك+ سترجئ زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر

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دبي - العربية.نت

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توقع بنك باركليز أن ترجئ أوبك+ زيادة أهداف الإنتاج ثلاثة أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضح البنك في تقرير أنه يتوقع أن يبدد استمرار دعم أوبك+ استمرارا محتملا لضعف أسعار النفط في المدى القريب إلى حد كبير.

وتوقع باركليز أن يبلغ إنتاج النفط الأميركي قرب نهاية العام القادم 11 مليون برميل يوميا، بارتفاع قليل من 10.8 مليون برميل يوميا في السابق.

وتظهر توقعاته أيضا أن يبلغ إنتاج ليبيا من الخام في المتوسط مليون برميل يوميا في العام القادم، ارتفاعا من 0.5 مليون برميل يوميا في السابق.

ويتوقع أن يبلغ سعر برنت 53 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 دولارا للبرميل في 2021.

وقال إن احتمال توزيع لقاحات لكوفيد-19 سيمثل على الأرجح نقطة تغيير للعوامل الأساسية للنفط، إذ سيؤدي إلى إزاحة الضبابية بشأن آفاق الطلب بسبب التباعد الاجتماعي.

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