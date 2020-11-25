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الإمارات تحفز استقطاب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية الجديدة

اقتصاد الإمارات

الإمارات تحفز استقطاب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية الجديدة

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو، إن القرارات التي اتخذتها الإمارات الإصلاحية لجذب الاستثمارات، وآخرها السماح للشركات الأجنبية بتملك 100% من الشركات ستساعد على تحسين بيئة الأعمال في الدولة وجذب الاستثمارات التي تعطي قيمة إضافية للاقتصاد.

وأوضح أن هذا القانون سيفتح الباب للاقتصاد أمام الاستثمارات الأجنبية الكلية، ويساعد على استقطاب الأمول في القطاعات الجديدة، مثل الاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية، وكل تلك القطاعات ستساعد في جذب الاستثمارات للاقتصاد الإماراتي.

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