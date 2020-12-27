يقع اتفاق ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل، في 1246 صفحة تحدد الخطوط العريضة لمعالجة النزاعات بشأن التجارة والصيد البحري.

ولن تكون هناك أي رسوم أو حصص تقريبا على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية المتبادلة، كما سيتعين على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي.

وفي حال النزاعات، رفضت بريطانيا أي دور لمحكمة العدل الأوروبية، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل: منظمة التجارة العالمية، أو هيئات تحكيم خاصة مستقلة.

وفي موضوع الصيد، ستتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25% من حصصها الحالية بفترة انتقالية 5.5 سنة، مع إجراء مفاوضات سنوية على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية.