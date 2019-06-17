ماذا دار في لقاء "ساخن" جمع بين ترمب ورئيس شركة "آبل"؟

لقاء "ساخن" جمع بين الرئيس الأميركي ورئيس شركة آبل التنفيذي تيم كوك

وفق ما كشف متحدث باسم البيت الأبيض

ترمب وكوك ناقشا قضايا مهمة

تناولت "التجارة والاستثمار الأميركي والهجرة والخصوصية..."

يأتي الاجتماع في وقت يبحث ترمب ما إذا سيمضي قدمًا في الزيادات المقترحة بالرسوم الجمركية

وذلك في حربه التجارية مع الصين

المفارقة هنا.. أن بعض هذه التعريفات قد تؤثر على المنتجات التي تبيعها Apple

ترمب يسعى إلى الضغط على الرئيس الصيني شي

لتغيير مجموعة ممارسات تجارية صينية، وسلاحه.. "زيادة التعريفات الجمركية"

القرار "الحاسم" سيتخذ بعد قمّة "G20 " في أوساكا اليابانية يوم 20 يونيو

فهل تصدق التوقعات وتتكلل القمة باجتماع زعيمي أكبر اقتصادين؟

لتطوى معه "الحرب التجارية" صفحتها الأخيرة؟