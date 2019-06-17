هذه الدول توفر لك وظيفة أحلامك

إذا كنت من أصحاب اليد العاملة الماهرة

هذه الدول توفر لك مغريات لوظيفة الأحلام

دراسة أوروبية حديثة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وضعت قائمة بأبرز الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية

ولكن مهلاً.. الشرط الوحيد هو حصولك على شهادة الماجستير أو الدكتورا

وجاءت أستراليا في المرتبة الأولى

تلتها السويد وسويسرا، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة

وبرلين في المرتبة الثانية عشرة

وحلت تركيا في ذيل القائمة التي ضمت 35 دولة

تميزت هذه الدول بـ6 أمور رئيسية:

جودة الفرصة الوظيفية، الدخل، إمكانيات استقدام أفراد الأسرة، سرعة استخراج التأشيرة، جودة المعيشة، والفرص المستقبلية.

أمّا إذا كنت ترغب بالهجرة بحثا عن العلم والدراسة

فألمانيا هي وجهتك المناسبة، بعد سويسرا والنرويج

وإن كنت من أصحاب الأموال وفئة رجال الأعمال.. فلا تتردد في الهجرة إلى كندا.. فهناك البلد الأمثل لك!