Games of Thrones دراما تنعش سياحة 5 بلدان بينها دولة عر

بعد مرور 8 أعوام على عرضه أسدل المسلسل الشهير Games of Thrones الستار أخيراً

لكن مع انتهاء فصوله يبدو أن زخمه سيستمر لسنوات

جمهور المسلسل المنتشرون في 170 دولة لم يكتفوا بمشاهدته على الشاشات

الشغف تحول إلى هوس زيارة مواقع تصويره

التي توزعت بين إسبانيا وكرواتيا وإيرلندا وإيسلندا والمغرب

وأحدثت انتعاشا في سياحة تلك البلدان

مدينة دوبروفنيك الكرواتية شهدت قفزة في حركة السياحة بـ10٪

وفي إيرلندا الشمالية السياحة المرتبطة بالمسلسل تدر 40 مليون دولار سنويا

الظاهرة خلقت مصطلحا سياحيا جديدا عرف بـ Game Of Thrones Tours

شركات سياحية تقدم جولات خاصة لمواقع تصوير المسلسل

تقدم فرصة ارتداء أزياء الشخصيات وحمل السيوف المستخدمة في القتا

أبرز تلك المواقع:

البلدة القديمة في Dubrovnik في كرواتيا

قلعة San Juan de Gaztelugatxe في إسبانيا

طريق Dark Hedges في إيرلندا الشمالية

ثلوج Mýrdalsjökull في إيسلندا

وقصر آيت بن حدو في المغرب