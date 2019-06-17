Games of Thrones دراما تنعش سياحة 5 بلدان بينها دولة عر

بعد مرور 8 أعوام على عرضه أسدل المسلسل الشهير Games of Thrones الستار أخيراً
لكن مع انتهاء فصوله يبدو أن زخمه سيستمر لسنوات
جمهور المسلسل المنتشرون في 170 دولة لم يكتفوا بمشاهدته على الشاشات
الشغف تحول إلى هوس زيارة مواقع تصويره
التي توزعت بين إسبانيا وكرواتيا وإيرلندا وإيسلندا والمغرب
وأحدثت انتعاشا في سياحة تلك البلدان
مدينة دوبروفنيك الكرواتية شهدت قفزة في حركة السياحة بـ10٪
وفي إيرلندا الشمالية السياحة المرتبطة بالمسلسل تدر 40 مليون دولار سنويا
الظاهرة خلقت مصطلحا سياحيا جديدا عرف بـ Game Of Thrones Tours
شركات سياحية تقدم جولات خاصة لمواقع تصوير المسلسل
تقدم فرصة ارتداء أزياء الشخصيات وحمل السيوف المستخدمة في القتا
أبرز تلك المواقع:
البلدة القديمة في Dubrovnik في كرواتيا
قلعة San Juan de Gaztelugatxe في إسبانيا
طريق Dark Hedges في إيرلندا الشمالية
ثلوج Mýrdalsjökull في إيسلندا
وقصر آيت بن حدو في المغرب