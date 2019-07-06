4 خطوات لشراء منزلك الذي تستأجره في دبي

للمرة الأولى حكومة دبي تقر نظام الإيجار المنتهي بالتملك في القطاع العقاري، وتعول دبي على القانون الجديد في تنشيط حركة شراء العقارات، كما أن القانون الجديد يطبق على الوحدات العقارية الجاهزة ومدة العقد تتم بالاتفاق.

وبالمتوسط تمتد مدة العقد لأكثر من 10 سنوات.. لكن كيف الحصول على هذا الإيجار المنتهي بالتملك؟

يمكن التوجه لدائرة الأراضي والأملاك في دبي وطلب تقييم العقار وتسجيل العقد بصورة رسمية، كما يتضمن العقد شروط حق الشراء أو فسخ العقد كما يحدد آليات فض النزاعات والشروط الجزائية.. لكن الأهم من هذا أن النظام الجديد سيكون فرصة لمن لا يملكون ثمناً لشراء مسكن أو لا يمكنهم إقناع البنوك لتمويلهم.