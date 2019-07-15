90 % من مشاريع العالم الناشئة تفشل.. فما هي وصفة النجاح؟

يفشل 9 من كل 10 مشاريع ناشئة، بحسب تقديرات عالمية، ولطالما كانت الأنانية والغرور والتسرع من أهم مهددات المشروعات الفردية، لكن السؤال الأهم.. كيف ينجح الـ 10% من هذه المشاريع، لتأتي وصفة نجاح المشروعات الناشئة من 4 محاور:

- اختيار منتج مطلوب في الأسواق بدلاً من تجربة منتج جديد

- عدم إغفال التفاصيل مثل قوة وتماسك فريق العمل وحيويته

- ضرورة البحث عن النمو السريع فالشركة التي لا تنمو تتقلص

- وضع خطة للإنقاذ ويقول الخبراء إن مجرد المقدرة على البدء في مشروع مبتكر وناشئ يعد خطوة أولى لسلم النجاح.. فهل تكون أنت الناجح النادر؟