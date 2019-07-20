بريطانيا.. غلاء العقارات يهدد بتشرد آلاف المتقاعدين

بسرعة مجنونة تتزايد أسعار إيجار العقارات بينما يتقلص دخل المتقاعدين مع تراجع قيمة العملة، وفي بريطانيا كشفت دراسة أن غلاء الإيجارات يتهدد بتشريد 600 ألف مستأجر للعقارات من المتقاعدين.

هؤلاء المتقاعدون سيهجرون منازلهم مع ارتفاع كلفة السكن من 40% إلى 80% من الدخل ليستحقوا لقب مشرد بعد طول سنين.

وتعكس هذه الصورة عدم العدالة الاقتصادية في أنظمة الحماية والتقاعد فالراتب التقاعدي لا علاوة فيه بينما تتزايد كلفة صيانة وأسعار وتطوير العقارات بسرعة صاروخية.

هذه الفجوة تضاف إلى أعباء التضخم وغلاء الأسعار بوجه عام لكنها تتخذ صفة المهدد بالتشرد لذوي الدخل المحدود والمتناقص من المتقاعدين الذين لم يسعفهم العمر لتملك العقارات.