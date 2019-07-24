أضخم 3 بطاقات ائتمانية بالعالم

مميزات هائلة تحملها بطاقات الائتمان الحصرية لكبار الأثرياء، فمن وسيلة للدفع تحولت البطاقات البنكية لأصحاب الثروات إلى مصدر جديد في زيادة الرفاهية ومنها:

بطاقة أميركان أكسبرس "CENTURION" تتاح لذوي الدخل فوق مليون دولار سنوياً وتوفر تذاكر طيران مجانية وخصومات هائلة في الفنادق ووجهات السياحة الفاخرة

بطاقة ماسترد كارد من دبي فيرست رويال بنك المزينة بالذهب وتمنح منها 7 بطاقات سنوياً لأصحاب الثروات الكبيرة، ولا سقف أعلى للإنفاق من خلالها وتوفر خدمات إدارة العلاقات الشخصية ومرافق للسفر

بطاقةSTRATUS REWARD من فيزا العالمية، يجب ألا تقل المشتريات من خلالها عن 200 ألف دولار سنوياً وتوفر خدمات إدارية ورحلات سياحية بطائرات خاصة.