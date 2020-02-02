الصينيون المسافرون جواً برأس السنة أكثر من سكان تايلاند !

73 مليون صيني سافروا جوا خلال الاحتفالات برأس السنة الصينية العام الماضي مع توقعات بسفر 79 مليون صيني جوا في 2020 خلال الاحتفالات.

ويتجاوز عدد المسافرين الصينيين تعداد السكان في دول بأكمها مثل تايلاند وفرنسا والمملكة المتحدة.

ولم يتضح تأثير فيروس كورونا على حركة المسافرين خلال الاحتفالات بعد وهناك 12 دولة تعتمد على السياحة الصينية كأحد مصادر الدخل القومي.

ويشكل السياح الصينيون 78% من السياح الوافدين إلى هونغ كونغ التي تمثل السياحة 11.5% من اقتصادها.

ويمثل الصينيون 34.7% من الوافدين إلى كوريا الجنوبية.