بارقة أمل.. إنتاج أول لقاح بريطاني ضد كورونا

أعلنت شركة The Native Antigen Company البريطانية بدء الإنتاج التجاري لمولدات مضادات جديدة يمكنها معالجة فيروس كورونا، الشركة نجحت في إنتاج لقاح مستخلص من سلالة كورونا ظهرت في مدينة ووهان الصينية.

وقال باحثون من جامعة "إمبيريال كولدج" في لندن، إنهم باشروا تجارب على الفئران لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث يأمل الباحثون بلوغ هدفهم بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الباحث في "إمبيريال كولدج" بول ماكاي إن الفريق قام بحقن أجسام فئران باللقاح الذي طوروه باستخدام البكتيريا وسيتم تحديد التفاعل لدى هذه الفئران وتجاوبها في الأسابيع المقبلة.

ويأمل الباحثون في "إمبيريال كولدج" في أن يكونوا أول من يجري تجارب سريرية على البشر وينجح في تطوير لقاح.