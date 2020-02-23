أين يقع حقل الجافورة العملاق ولماذا سمي بهذا الاسم؟

يعتبر حقل الجافورة مكمن للغاز الصخرى منذ العصر الجوراسي، قامت شركة أرامكو باكتشافه أثناء عمليات التكسير الحفزي.

يقع حقل الجافورة تحديدا في الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، جنوب شرقي الغوار.

تم اكتشاف الحقل في عام 2014 بواسطة شركة أرامكو أثناء علميات التكسير الحفزي الذي كانت تقوم به

يبلغ طوله 170 كيلومتراً وعرضه 100 كيلومتر

يقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بـ 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب

يطلق اسم الجافورة على الرمال الواسعة الممتدة شمالاً من قرب ميناء العقير حتى جنوبي الأحساء

جاءت التسمية من طبيعة الرمال وهي عبارة عن نُقَر متتابعة

ولفظا النقرة والجفرة متقاربان في المعنى عند علماء اللغة

تطوير حقل الجافورة يدشن دخول السعودية عصر الغاز باحتياطيات تريليونية

سيرفد الناتج المحلي للسعودية بـ 20 مليار دولار سنوياً.