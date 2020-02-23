أين يقع حقل الجافورة العملاق ولماذا سمي بهذا الاسم؟

يعتبر حقل الجافورة مكمن للغاز الصخرى منذ العصر الجوراسي، قامت شركة أرامكو باكتشافه أثناء عمليات التكسير الحفزي.
يقع حقل الجافورة تحديدا في الأحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، جنوب شرقي الغوار.
تم اكتشاف الحقل في عام 2014 بواسطة شركة أرامكو أثناء علميات التكسير الحفزي الذي كانت تقوم به
يبلغ طوله 170 كيلومتراً وعرضه 100 كيلومتر
يقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بـ 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب
يطلق اسم الجافورة على الرمال الواسعة الممتدة شمالاً من قرب ميناء العقير حتى جنوبي الأحساء
جاءت التسمية من طبيعة الرمال وهي عبارة عن نُقَر متتابعة
ولفظا النقرة والجفرة متقاربان في المعنى عند علماء اللغة
تطوير حقل الجافورة يدشن دخول السعودية عصر الغاز باحتياطيات تريليونية
سيرفد الناتج المحلي للسعودية بـ 20 مليار دولار سنوياً.