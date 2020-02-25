السعودية.. أوامر ملكية باستحداث وزارات وإعفاء مسؤولين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من الأوامر الملكية من بينها تحويل "الهيئة العامة للاستثمار" إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار.

وشملت الأوامر تعديل اسم "وزارة التجارة والاستثمار" ليكون وزارة التجارة وتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة وتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

وقضت الأوامر بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل ليكون اسمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وجرى تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة وأحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.

وجاءت الأوامر بتعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار وتكليف الدكتور ماجد بن القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام، وتكليف ماجد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية.