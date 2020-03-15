السعودية.. 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بمواجهة كورونا

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي؛ برنامج بـ50 مليار ريال، والذي يدعم القطاع الخاص في مواجهة كورونا وتخفيف آثاره المالية المتوقعة.

يشمل البرنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر ثلاثة عناصر أساسية، من بينها برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payments Program عبر إيداع مبلغ يصل لـ30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على الشركات الصغيرة لمدة ستة أشهر.

برنامج تمويل الإقراض Funding for Lending Program تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة بـ13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك.