بأسعار خيالية.. ماركات عالمية تقتحم صناعة أقنعة الوجه للوقاية

- نظرا لما يتردد من أن فيروس كورونا اللعين سيمكث طويلاً على هذا الكوكب.

- بدأت شركات أزياء عالمية باقتحام عالم أقنعة الوجه الواقية من الفيروسات.

- لكن الأسعار في حلبة المنافسة الجديدة تتباين بشكل واسع النطاق.

- ومن بضعة سنتات يرتفع ثمن القطعة الواحدة من بعض الأقنعة الفاخرة إلى 600 دولار

- بين الأسعار الزهيدة والباهضة هناك ماركات تبيع القناع الواحد بسعر 10 دولارات.

- جيفنشي الفاخرة تبيع قبعة بيسبول مع قناع وجه مناسب بسعر 590 دولاراً.

- أديداس تبيع ثلاثة أقنعة بـ 16 دولارا أما ماركة ويلفورد فتبيع القناع بـ 35 دولاراً.