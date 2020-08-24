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هكذا وصلت أبل إلى عرش التريليوني دولار على طريق الصعود الصاروخي

المصدر: العربية.نت
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رغم الجائحة التي شلت اقتصاد العالم، أصبحت أبل أول شركة أميركية مدرجة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

وعلى الرغم من أن الجائحة دعمت القطاع التكنولوجي، إلا أنها ضربت النشاط الاقتصادي عموما في مقتل.

وتثار تساؤلات حول التحليلات التي أوصلت السهم إلى هذه القيمة الضخمة وسط ضبابية في مستقبل الأعمال.

لكن تطور القيمة السوقية لأبل يكشف علاقة أكثر غرابة بين منتجات الشركة وقيمتها السوقية.

وبعد قفزة لمستويات 800 مليار دولار عام 2017 تلقت أبل ضربة بعد عام أفقدتها هذه المكاسب.

ثم كان الصعود الصاروخي بآخر عامين والذي جاء دون إطلاق منتجات جديدة ليفتح باب التساؤلات أكثر حول القيمة.

وفي الربع الثالث مع 2020 تربعت أبل على عرش التريليوني دولار.

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