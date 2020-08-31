شرائح الدماغ أحدث ما يروج له الملياردير إيلون ماسك

في خضم البحث عن لقاح يخلص البشرية من جائحة كورونا يلتفت آخرون إلى شرائح ذكية تزرع بالدماغ.

شركة "نورالينك" المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، زرعت شريحة ذكية تجريبية في دماغ حيوان مختبر.

هذه الخطوة يؤمّل منها تطوير نسخة مخصصة للبشر ربما تعيد للمصابين بالشلل القدرة على النطق والحركة.

العديد من الخبراء يشككون بمثل هذه التجارب ويصفونها بما فيها بعض اللقاحات بأنها ضارة بصحة البشرية.

الشريحة الدماغية ليست الأولى التي يطرحها ماسك، فقد قدّم قبل عام نسخة شبيهة تُزرع على يد روبوت.

الشريحة ستزرع في الدماغ دون الحاجة للمبيت في المستشفى ودون ترك أي أثر باستثناء ندب بسيط تحت الشعر.