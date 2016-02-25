تفاقم خسائر GFH مع تراجع الإيرادات وارتفاع المخصصات

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش"، هشام الريس، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن يتم عكس مخصصات بالملايين في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد تجنيب مخصصات بـ17 مليون دولار في الربع الرابع.

وتفاقمت خسائر مجموعة "جي أف إتش" إلى 9.6 مليون دولار في الربع الأخير من الربع العام الماضي، مقابل خسائر قدرها 1.8 مليون دولار في الربع ذاته من عام 2014.

وأشار الريس إلى أن المخصصات تم تجنيبها مقابل أصول معينة للأسهم في سوق دبي، وهذه الأسهم عاوت ارتفاعها، وستعكس هذه المخصصات في الربع الأول، ولدينا بعض القروض التي تم تمويلها للشركات الزميلة ستعود قريبا، وقد تم بالفعل استرجاع 40 مليون دولار مخصصات سابقة.

ولفت الريس إلى أن الأداء الخاص بالمؤسسة جيد إذا ما تم استبعاد المخصصات وقيمتها 17 مليون دولار بسبب انخفاض السوق، فإن إجمالي إيرادات المجموعة تكون 29 مليون دولار، وتضم 57 مليونا من القسم التجاري، و30 مليونا من الاستثمارات البنكية.

وعلى مدار العام بأكمله، بلغت خسائر الشركة 5.5 ملليون دولار، مقابل أرباح قدرها 15 مليون دولار في عام 2014.

وأرجع بيان الشركة الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بـ11 خلال العام الماضي إلى 120 مليون دولار، إضافة إلى ارتفاع المخصصات إلى 17 مليون دولار.