ساويرس يستهدف جمع 600 مليون دولار من طرح شركة جديدة بنيويورك 

يراهن رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، وهو الأخ الأصغر لنجيب ساويرس، على أن شركته التي أسسها مع رائد الأعمال الفرنسي إيان جاليني، تستطيع المنافسة في السوق المزدحم بالشركات التي تستهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات أخرى أو ما يعرف بشركات "blank-check".

وشركات "blank-check" هي شركات تتداول في البورصات، وليس لديها خطة عمل محددة. ويمكن استخدامها لجمع الأموال مثل الشركات الناشئة، أو على الأرجح تكون لديها النية للدمج أو الاستحواذ على كيان تجاري آخر.

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وشركة أفانتي أكيوزشن كورب "Avanti Acquisition Corp"، التي سيتم طرح أسهمها في بورصة نيويورك، تصب تركيزها على السوق الأوروبية.

وتتوقع الشركة جمع نحو 600 مليون دولار، من طرح أسهمها، وذلك مقارنة بمستهدفها الأولي البالغ 500 مليون دولار.

وتعتزم كل من شركة إن إن إس غروب "NNS Group" وهي شركة عائلية تابعة لساويرس، وشركة سينا كابيتال، وهي الذراع الاستثمارية في أوروبا لشركة بروكسيل لامبيرت، استثمار نحو 100 مليون دولار في الشركة بجانب الـ 600 مليون دولار التي تسعى الشركة لجمعها من الاكتتاب العام، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وتعد شركة أفانتي أكبر شركات الولايات المتحدة من فئة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، التي تركز على السوق الأوروبية حيث تقييم الشركات هناك أقل من نظيراتها الأميركية.

وتسعى الشركة إلى البحث عن شركات ذي أفاق نمو كبيرة في قطاعات تشمل التكنولوجيا والصحة والاستهلاك، ومن المتوقع استهداف الشركات التي تتراوح قيمتها بين مليارين إلى 4 مليارات يورو.

وناصف ساويرس، هو أغنى رجل في مصر بصافي ثروة قيمتها 5.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وأسس شركة أو سي أي للأسمدة المدرجة في البورصة الهولندية، كما يستثمر أيضا في نادي أستون فيلا الإنجليزي.

ويقوم كل من سيتي غروب وجولدمان ساكس كمديري الاكتتاب. وتعتزم الشركة منح المكتتبين 45 يوما إضافية لشراء ما يصل إلى 7.5 مليون سهم بسعر الاكتتاب البالغ 10 دولارات، لتغطية المخصصات الزائدة إن وجدت.