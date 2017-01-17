الناصر: أرامكو تدرس خفض الضرائب الحكومية قبل الطرح

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، إن بورصة نيويورك لا تزال من ضمن الأسواق التي تدرس أرامكو طرح الأسهم فيها على الرغم من صدور قانون "جاستا".

وأضاف الناصر، مستمرون في اتجاه طرح أرامكو في النصف الثاني من 2018، وليس في الربع الأول، والشركة جادة في النظر إلى جميع الأسواق، بما فيها لندن، طوكيو ونيويورك، وبغض النظر عن جاستا مستمرون بمراجعة الأسواق، ومن بينها بورصة نيويورك.

وأشار الناصر إلى أن الطرح الأساسي سيكون في السوق السعودية أما الإدراج سيكون مزدوجا أو ثلاثيا.

وحول إمكانية طرح أسهم أرامكو في بورصة لندن التي تشترط أن تكون النسبة الأدنى للطرح 25% من أسهم الشركة، قال الناصر إن الطرح سيكون بحدود 5%، حسب ما أعلن الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الأعلى لأرامكو، وهذه أمور تبحث مع الجانب البريطاني، وأرامكو شركة كبيرة، وهذا الطرح أكبر 4 مرات من طرح "علي بابا".

وأوضح الناصر أن البيانات المدققة لشركة أرامكو تعرض سنويا على وزارة الطاقة السعودية، وكذلك كل الدراسات عن الشركة، ولا تعرض على السوق، لأن الشركة غير مدرجة في السعودية أو أية أسواق أخرى، والأرقام جارٍ العمل عليها، وستكون متوفرة للمساهمين.

وفيما يتعلق بالضراب التي تدفعها أرامكو للحكومة وحقوق الامتياز قال الناصر لـ"العربية"، "الدراسة تشمل الضرائب، وجاري العمل على تقييمها، وقريبا ستنتهي الدراسات التي ستحدد الضرائب على أساسها".

وحول إمكانية خفضها قال الناصر "إن شاء الله".

وتدفع شركة أرامكو للحكومة ضرائب تبلغ نسبتها 85%، ورسوم الامتياز البالغة 20%.